Borgo San Lorenzo – Un boato ha rotto la notte ieri a Borgo San Lorenzo, dove un ordigno è esploso in un esercizio commerciale di prodotti idroelettrici.

Lo scoppio è avvenuto attorno alle 4.30 e ha causato la rottura della porta d’ingresso e il danneggiamento dell’insegna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo con gli investigatori del Nucleo operativo per il sopralluogo, che hanno riscontrato solo danni materiali, e l’assenza di ammanchi per quanto riguarda il materiale. Non ci sono stati feriti. Indagini in corso.

“Quanto avvenuto a Borgo San Lorenzo, in attesa dei riscontri investigativi, desta una grande preoccupazione – e il commento di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto – La metodologia usata è tipica di altri territori ma oramai la Toscana ha perso da tempo la propria diversità. Si auspica venga fatta luce senza tralasciare alcuna ipotesi”.