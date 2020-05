Livorno – Muore a trent’anni in un incidente sul lavoro a Montenero di Livorno: si tratta di un operaio albanese che è stato travolto dal camion in manovra. Il mezzo è della ditta che si occupa di manutenzione del verde. Stamattina l’operaio stava lavorando, insieme ad un collega, al taglio di alcuni alberi. Per lui, soccorso dai volontari della Misericordia con il medico del 118, non c’è stato niente da fare. Sul posto sia i carabinieri che la polizia municipale, oltre a magistrato di turno, personale Inail e Ispettorato del lavoro.

“La notizia dell’operaio trentenne morto stamani a Livorno mi addolora molto. Il mio cordoglio e la mia partecipazione alla famiglia e ai colleghi di lavoro”. L’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi esprime il suo dolore per la morte del trentenne operaio albanese.

“In questi mesi in cui le attività lavorative erano ridotte e limitate a quelle indispensabili – aggiunge l’assessore – c’è stata una tregua anche per quanto riguardava gli infortuni sul lavoro. Purtroppo, ora che il lavoro riprende, registriamo subito un incidente mortale. Le autorità preposte ricostruiranno la dinamica dell’incidente e individueranno le eventuali responsabilità. Ma è chiaro che la sicurezza del lavoro deve essere l’obiettivo primario per tutti: datori di lavoro, lavoratori, responsabili per la sicurezza. E che la guardia non può mai essere abbassata, neppure in momenti di emergenza come questo”.