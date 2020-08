Firenze – Colta da malore mentre si trovava al mare, all’Argentario, nella sua tenuta, è morta la principessa Giorgiana Corsini, 80 anni. Nata a Varese il 3 agosto 1939, Giorgiana Avogadro di Valdengo e Collobiano, si era sposata con il principe Filippo Corsini nel 1963. La coppia ha avuto quattro figli, Duccio, Elena Sabina, Nencia ed Elisabetta Fiona.

“Sono profondamente addolorato per l’improvvisa morte di Giorgiana Corsini, storica fondatrice della mostra Artigianato e Palazzo – sono le parole di cordoglio del sindaco Dario Nardella, appresa la notizia – Entusiasta, leale, piena di idee e pragmatismo, ha animato Firenze con la sua energia. La sua scomparsa è una grave perdita per tutta la città e avviene in un momento molto difficile per il mondo dell’artigianato, che lei ha sempre cercato di valorizzare puntando sulle eccellenze della tradizione e proiettandole nel futuro”.

“Giorgiana Corsini è stata protagonista della vita culturale fiorentina, facendo nascere molte iniziative volte a mantenere vive le tradizioni degli artigiani e a promuovere l’arte – continua il sindaco – e dal 1995 ha curato la realizzazione della mostra Artigianato e Palazzo, nel Giardino di Palazzo Corsini, diventata appuntamento tradizionale e molto seguito. Ad Artigianato e Palazzo abbiamo voluto conferire lo scorso anno il Fiorino d’Oro per l’impegno nel recupero del concetto di bottega rinascimentale e per la grande apertura verso i giovani”. “Oggi perdiamo una grande fiorentina – ha concluso il sindaco -. Alla famiglia e ai tanti amici le mie più sentite condoglianze e quelle della giunta e dell’amministrazione comunale”.

foto: Giorgiana-Corsini-e-Neri-Torrigiani-alla-Fonte-della-Fata-Morgana_ph-Clara-Vannucci.jpg