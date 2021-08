Siena – Una donna è morta a Buoncovento (Siena) cadendo da un’altezza di 10 metri dopo essere stata sbalzata fuori da una mongolfiera di cui era alla guida. A perdere la vita una donna di 40 anni, pilota di mongolfiera. Secondo quanto riferito dall’ANSA Dopo aver atterrato e fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli la donna era ancora a bordo quando, la dinamica e le cause sono ancora da chiarire, la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendo cadere dall’alto l’operatrice che è deceduta sul colpo.