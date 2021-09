Firenze – Murate Idea Park, incubatore di impresa progetto della Scuola Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali “Piero Baldesi”, apre ufficialmente il suo nuovo bando: CALLforCRAFT, la call indirizzata alle PMI artigiane della città metropolitana.

La CALLforCRAFT si inserisce come Azione Pilota nell’ambito del progetto europeo CRAFTS CODE – co-finanziato dal programma Interreg Europe – di cui il Comune di Firenze è capofila con la finalità di valorizzare il settore dell’artigianato a livello internazionale.

Obiettivo del bando è quello di aiutare le aziende artigiane a migliorare la loro presenza online, attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo dell’e-commerce, dei social, e di tutti gli strumenti digital che possono sostenere lo sviluppo di impresa.

Il programma di formazione e mentoring accelerato consisterà in 3 mesi di servizi e supporto alle PMI artigiane, con oltre 100 ore di formazione. Dopo il processo di valutazione sarà selezionato un numero massimo di 12 PMI, che parteciperanno a una serie di workshop di gruppo, sessioni pratiche e laboratori. Per i vincitori del bando è prevista l’implementazione di siti internet, produzione di materiali grafici, fotografici e audiovisivi che rimarranno ad uso dei 12 soggetti selezionati, e l’erogazione di molti altri servizi per lo sviluppo del business messi a disposizione dai partner della call.

Il bando è intrapreso, infatti, con il patrocinio del Comune di Firenze e della Camera di Commercio di Firenze, in main partnership con ARTEX, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, Confartigianato Firenze e CNA Firenze, ed in collaborazione con ISIA, Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, IED, Istituto Europeo di Design, Fondazione Studio Marangoni, Me-We srl.

“Un’iniziativa nuovissima che nasce dalla volontà di promuovere l’identità di Firenze che si fonda anche sull’artigianato – commenta l’Assessore allo Sviluppo Economico Federico Gianassi -. Sono davvero felice che Murate Idea Park, che negli anni si è confermato un incubatore innovativo e promotore di talenti, dedichi un nuovo bando rivolto alle imprese artigiane: un modo per sostenere, dopo la pandemia, questo settore cruciale per il nostro tessuto economico e per sottolinearne il ruolo insostituibile che riveste per la città”.

“Il bando che si apre oggi rivolto ad un settore così strategico e rappresentativo del nostro territorio, si colloca nel percorso ideale che tutti gli attori del “sistema Firenze” stanno da tempo contribuendo a costruire – afferma il Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi – allo scopo di favorire quella consapevolezza digitale oggi più che mai imprescindibile per tutto il tessuto imprenditoriale.”

“È la prima volta che a Firenze viene testato un bando per un programma di tutoraggio su misura per il settore dell’artigianato – commenta il Presidente SSATI e Murate Idea Park Claudio Terrazzi – Le precedenti iniziative per altri settori (es. il settore moda) hanno riscontrato molto successo, ed è per questo che abbiamo deciso di insistere su questo versante. Nell’attuale periodo di crisi economica causata dalla pandemia, il nostro impegno è quello di accelerare il processo di formazione per rispondere alle esigenze degli imprenditori di recuperare e conquistare nuove quote di mercato.”