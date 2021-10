Firenze – Si terrà sabato prossimo, 30 ottobre, dalle 11 alle 18, 30, una masterclass di songwriting al Caffè Letterario delle Murate. L’iniziativa vedrà la presenza dell’artista e produttore Mario Fanizzi, per la prima volta a Firenze. Fanizzi terrà una lezione, che riguarderà la stesura di tecniche di composizione. Claudia D’Agnone, nota per le sue doti di inteprete e autrice, ha contribuito all’organizzazione. Fanizzi, che ha un seguito di 200 allievi, ha lavorato con grandi artisti del calibro di Renato Zero, Annalisa, Arisa, Random, Mario Biondi e molti altri.

Foto copertina: Mario Fanizzi