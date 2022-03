Firenze – Il rapporto tra Marini e Stravinskij, ma anche Gadda, Pasolini. Al Museo Marino Marini di Firenze in programma un fine settimana tra opere inedite, teatro e letteratura.

Inaugura domani, venerdì 11 marzo alle 17.00, la mostra “Pas de deux. Marino Marini Igor Stravinskij”: 50 opere che ripercorrono l’amicizia e il sodalizio tra due delle personalità artistiche più influenti del Novecento, con la curatela di Luca Scarlini. L’esposizione documenterà le tappe inedite di uno straordinario incontro, avvenuto nel 1948 all’interno della galleria d’arte newyorkese Curt Valentine e illustrato in alcune tra le opere più straordinarie di Marini: dalle acqueforti della serie “Marino to Stravinskij” alle litografie “Personnages du sacre du printemps”, fino all’unica, magnifica scenografia mai realizzata dall’artista: quella per “La sagra della primavera” dello stesso Stravinskij, rappresentata alla Scala l’8 dicembre 1972.

Durante il vernissage Scarlini, scrittore, drammaturgo, performer e voce nota di Radio Tre, racconterà in una performance il legame tra i due maestri accompagnato dal pianista Antonio Artese. L’esposizione, allestita da Marisa Coppiano e realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo e i prestiti di Fondazione Marino Marini di Pistoia e il Teatro alla Scala rimarrà visitabile, al primo piano del museo, fino al 30 maggio 2022.

Sabato e domenica negli spazi della cripta continua “Gadda e i nipotini dell’ingegnere”, la rassegna dedicata alle letture teatrali con l’attore vincitore di quattro premi Ubu Sandro Lombardi, a cura del critico Roberto Incerti. Protagonista, insieme a Lombardi, sarà l’universo letterario dell’autore che ha fatto del linguaggio il suo territorio di sperimentazione. Due appuntamenti, accompagnati dall’“aperitivo creativo” dei bartender del cocktail bar “Manifattura”:sabato 12 marzo alle ore 12.00 in programma brani tratti dal celebre pamphlet gaddiano “Eros e Priapo: da furore a cenere”; domenica 13, sempre alle 12.00, conclusione con testi di Giovanni Testori e Gianfranco Contini sulla morte di Pier Paolo Pasolini (ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.museomarinomarini.it).

Non mancheranno nel weekend le attività per ragazzi e famiglie, con i laboratori creativi della domenica. Alle ore 16.00 i piccoli partecipanti di “Con-tatto arte” potranno esplorare colori, materiali e forme per imparare a conoscere l’arte attraverso i sensi (prezzi e prenotazioni su www.museomarinomarini.it).