Fiesole – Il 2 settembre 2012 Piero Farulli, violista per oltre trent’anni del celebre Quartetto Italiano e ideatore, fondatore e direttore della Scuola di Musica di Fiesole, ci lasciava dopo una vita lunga e piena di musica, tra grandi soddisfazioni ed aspre battaglie perché a tutti fosse data la possibilità di godere del patrimonio straordinario che la musica rappresenta.

La sua figura di artista ed il suo impegno civile, ricordati in questo difficile 2020 da molte importanti iniziative del comitato “Farulli 100”, ricevono sabato 26 settembre a Fiesole, un ulteriore riconoscimento su iniziativa del Comune di Fiesole: alle ore 11, lo spazio antistante al nuovo Auditorium verrà ufficialmente denominato Largo Piero Farulli, “musicista e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole”.

Interverranno Anna Ravoni, Sindaco di Fiesole e Gianni Letta, Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Piero Farulli. Stefano Zanobini ed Edoardo Rosadini, storici allievi del Maestro Farulli ed oggi affermati musicisti e docenti fiesolani, offrono un piccolo contributo musicale alla cerimonia, eseguendo musiche di Georg Philipp Telemann.

“Farulli 100” dal 1° gennaio 2020 porta una serie di iniziative dedicate al grande musicista in varie città d’Italia e in Europa – con al centro Firenze – in luoghi particolarmente significativi per la sua storia artistica con lo scopo di ricordare il messaggio e l’impegno infaticabile del Maestro (Firenze, 13 gennaio 1920 – Fiesole, 2 settembre 2012) che si è profuso nella formazione, nell’insegnamento, per il riconoscimento della “valenza culturale della musica”.

Le celebrazioni proseguono con il primo Concorso internazionale per quartetti d’archi junior che si terrà il 23, 24 e il 25 ottobre in forma virtuale in collaborazione Amici della Musica e Fondazione Meyer. La giuria è presieduta da Bruno Giuranna, violista e camerista di fama mondiale, amico e estimatore del Maestro, Presidente di E.S.T.A Europa.

Con lui saranno Helen Poggio (Quartetto Quiroga-Spagna), Edoardo Zosi (Quartetto Adorno-Italia), Misia Sophia Jannoni (QuartettoWerther-Italia) e Daniel Palmizio. Oltre a i concerti che si terranno in Italia e in Europa dal vivo e virtuali il comitato annuncia il Convegno Internazionale dal titolo “Formazione 2020: musica e conoscenza”, che si terrà nei giorni 2, 3 e 4 dicembre. Scopo del convegno è evidenziare la specifica dimensione scientifica-cognitiva della musica, , la sua capacità di sviluppare la personalità in relazione con la società tutta come parte del progetto comune. Il convegno si aprirà con una giornata dedicata al tema “Musica e Neuroscienze” per poi approfondire il tema della “Musica e formazione” e il terzo giorno, “Musica e Società”.

Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Piero Farulli, presieduto dal dottor Gianni Letta , tesoriere Marco Parri, riunisce alcune fra le più illustri istituzioni scientifiche e musicali del nostro Paese: Accademia Musicale Chigiana; Accademia Nazionale di Santa Cecilia; Associazione Amici della Musica di Firenze; Associazione le Dimore del Quartetto; Associazione Piero Farulli ONLUS; Comune di Fiesole, Conservatorio Luigi Cherubini; Fondazione Orchestra Regionale Toscana; Fondazione Scuola di Musica di Fiesole; Fondazione CR Firenze; Società del Quartetto di Milano; LENS Laboratorio Europeo di Spettroscopia Non Lineare; Scuola Normale Superiore e Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.