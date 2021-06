Poggibonsi – Festival Piazze d’Armi e di città presenta all’interno della sua programmazione, tre appuntamenti dedicati alla musica dal 22 al 29 giugno in collaborazione con Music Pool. Protagonisti: Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, Giulia Galliani MAG Collective e i cantautori Lucio Leoni, Giancane, Marco Parente, Francesco Di Bella. I concerti sono sotto l’egida di Jazz Cocktail, tradizionale appuntamento con la musica di qualità a Poggibonsi.

Martedì 22 giugno, presso il Cassero della Fortezza di Poggio Imperiale, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello presentano “Tandem” (Foto). Ci sono due modi di fare le cose insieme: proseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto i due musicisti, e il primo album dal titolo Tandem, pubblicato nel 2014, testimoniava questa unione, iniziata sul palco, ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. In 17 anni, il loro rapporto di fraterna amicizia e l’approccio con la musica totalmente libero dagli schemi accrescono il loro sodalizio fino a farli diventare una sola voce.

Giovedì 24 giugno, la cantante Giulia Galliani e MAG Collective presentano un concerto che ha l’intento di unire il Jazz, l’elettronica e le sonorità classiche per la realizzazione di musica originale. Il MAG Collective è un gruppo composto da musicisti che si conoscono e suonano insieme da sempre. Nel 2018 esce Song For Joni, album che porta il gruppo a suonare in numerosi palchi. Qui la decisione di continuare il progetto, con l’obiettivo di creare una musica di sperimentazione che enfatizzi il significato dei testi, attraverso la libertà propria del linguaggio jazzistico. Nasce così la collaborazione tra il MAG Collective e Music Pool, per sostenere l’incontro tra diverse tipologie di musica e produrre un lavoro originale da proporre sulla scena italiana.

Martedì 29 giugno, i cantautori Francesco Di Bella, Marco Parente, Giancane e Lucio Leoni presentano a Poggibonsi “Her Dem Amade Me. Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti”. È uscita lo scorso 4 dicembre la raccolta realizzata in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019, all’età di 33 anni. Questo concerto porta sul palco il progetto iniziato a dicembre in memoria di un uomo e al fianco di un popolo; al fianco, soprattutto, di un’idea diversa di mondo e di società. Nella stessa serata saranno sul palco: il brillante, eclettico e visionario Lucio Leoni; Giancane, uno dei cantautori più ironici e sfrontati del momento; Marco Parente autore di un percorso di destabilizzazione della forma-canzone iniziato dal ’97 e arrivando al suo ultimo disco “Life”, uscito nel 2020; Francesco di Bella, interprete unico e autentico della scena “alternativa” italiana.

Piazze d’armi e di città è organizzato dal Comune di Poggibonsi e Fondazione Elsa con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Siena. Il cartellone è realizzato con le associazioni Staccia Buratta, Amici di Staggia, Club, Music Pool, Associazione culturale Timbre, AdArte, Parco Archeologico della Fortezza, ViaMaestra, con la sponsorizzazione di Unicoop Firenze e PAN URANIA SPA come main sponsor.