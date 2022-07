Pratovecchio- Stia – A Pratovecchio-Stia (Ar) mercoledì 20 apre la mostra fotografica Recording photographs, evento all’interno del festival Naturalmente Pianoforte. La mostra che contiene una selezione di immagini di un progetto fotografico che ritrae cantanti e musicisti sarà visitabile per tutta l’estate in una galleria a cielo aperto. In allegato la mappa.

Recording photographs è un progetto della fotogiornalista Giovanna Focardi Nicita che si è sviluppato nel corso di due anni. Finalizzato a mostrare il lavoro dei musicisti in studio di registrazione costituisce un dietro le quinte poco noto in cui tante emozioni, concentrazione, tensione, ma anche entusiasmo e gioia accompagnano la concretizzazione del processo artistico e creativo.

Gli artisti ritratti nelle foto esposte: Simona Bencini, Paolo Cognetti

Dirotta su Cuba, Letizia Dei, Lorenzo D’Erasmo, Donw Irwin, Pietro Longo, Mouth Water, Niby, Michele Papadia, Stefano Pratesi, Filippo Rossi, Sabina Sciubba, Daniele Vettori, Francesco Venturi.

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di OSB Studio.