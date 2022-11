Il mercato immobiliare a Firenze resta vivace, ma si registra un tendenziale aumento dei tassi di interesse praticato sui mutui che determina ratei mensili più alti da parte dei contraenti. Sempre più importante è dunque la scelta del tipo di mutuo da sottoscrivere, tra tassi fissi, variabili, con Cap e i “green” disponibili per chi decide di acquistare un immobile nuovo o ristrutturato in classi energetiche A e B o superiori. Di questo oltre che del ruolo dell’agenzia immobiliare si parla questo pomeriggio alle 17.30 in un incontro alla sede fiorentina di ReMax Ideale, in via Giambologna 2r.