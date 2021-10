Prato – Il busto di Napoleone Bonaparte di Lorenzo Bartolini ha appena lasciato il terzo piano del Museo di Palazzo Pretorio, ma solo per qualche mese. E’ infatti stato dato in prestito alla mostra “Napoleone. Un omaggio” che si terrà dal 9 ottobre al 9 gennaio 2022 a Villa Manin a Passariano di Codroipo, in provincia di Udine. Qui Napoleone firmò il ​​Trattato di Campoformido, che concludeva la guerra con l’Austria, consegnava i territori della Repubblica di Venezia agli Asburgo e metteva così fine alla secolare indipendenza della Serenissima.

In occasione del bicentenario della morte, Villa Manin ha deciso di organizzare una mostra omaggio e non poteva mancare il busto realizzato da Lorenzo Bartolini per raccontare come Napoleone abbia coltivato il proprio mito, diventando oggetto delle opere di numerosi artisti, che lo adoravano.

Tra questi c’era sicuramente Lorenzo Bartolini, che di Napoleone aveva una vera e propria venerazione, tanto da portare al collo una reliquia dei suoi capelli. Grazie alla benevolenza della principessa Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone, Bartolini lavorò dal 1805 al 1830 ai Napoleonidi, ritraendo anche altri membri della famiglia Bonaparte.