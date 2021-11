Firenze – L’incontro avvenuto ieri tra il sindaco Dario Nardella e la Ministra della Giustizia Marta Cartabia, a Firenze per la Festa Fogliante, ha fatto emergere in tutta la sua gravità il nodo rapresentato dalla situazione in cui versa il carcere di Sollicciano.

L’incontro ha prodotto la messa in conto di un paio di date in cui poter visitare la struttura circondariale a metà gennaio.

“Ringrazio la ministra Cartabia per essere venuta a Firenze – ha detto il sindaco – a distanza di pochi giorni dalla cerimonia per il decennale della Scuola superiore di magistratura a Villa Castelpulci e in particolare per aver accolto il nostro invito a visitare il carcere di Sollicciano”. “Da parte della ministra c’è stato un segnale di sincera attenzione – ha continuato Nardella – verso un tema che ci sta a cuore e che ha un impatto sociale rilevante sul nostro territorio”. La visita dvrebbe avvenire a metà gennaio.