Firenze – Il sindaco di Firenze Dario Nardella , nel corso di “Coffee break” su La7, prende una posizione molto precisa e lancia un messaggio molto chiaro al governo. Oggetto, il decreto semplificazione, che, secondo Nardella, costituirà “il vero test politico del governo”. Il motivo è semplice: il sindaco di Firenze non nasconde di aspettarsi che l’atto del governo dia “ai sindaci dei poteri chiari su tutto il fronte della burocrazia, altrimenti ci prendiamo in giro”.

Cosa significhi, il sindaco lo spiega con un esempio a proposito delle scuole, spesso situate, nel centro di Firenze, in sedi monumentali, come tali vincolate. “Per spostare una piccola parete ho bisogno di autorizzazioni delle soprintendenze, per rifare una facciata dell’autorizzazione paesaggistica”, spiega Nardella. Allora, conclude, “sia chiaro e non si dica che non si sapeva: nel decreto semplificazione bisogna consentire ai sindaci della città d’arte, che sono tantissimi in Italia, di superare anche un muro di vincoli burocratici sul patrimonio storico e artistico. Senza non potremmo fare niente”.