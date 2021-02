Firenze – Il sindaco di Firenze e della città metropolitana Dario Nardella ha visitato questa mattina il sito produttivo della BSP Pharmaceuticals spa di Latina, dove è attualmente in corso la preparazione, per la distribuzione su scala globale, del primo anticorpo monoclonale neutralizzante Covid-19 della Eli Lilly, azienda farmaceutica americana che ha uno stabilimento anche nel Comune di Sesto Fiorentino.

Ieri, lunedì 8 febbraio, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro della Salute Roberto Speranza per l’autorizzazione alla temporanea distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento del Covid-19. L’autorizzazione riguarda l’anticorpo monoclonale bamlanivimab e l’associazione di anticorpi monoclonali bamlanivimab-etesevimab, prodotti dall’azienda farmaceutica Eli Lilly, e l’associazione di anticorpi monoclonali casirivimab-imdevimab dell’azienda farmaceutica Regeneron/Roche.