Firenze – “Gianassi ha convenuto con me la decisione di dimettersi: anche se non esiste incompatibilità tra le due cariche per noi è un fatto di etica politica – ha commentato il sindaco Dario Nardella nel presentare la nuova ripartizione delle deleghe in giunta dopo l’elezione dell’assessore Federico Gianassi alla Camera dei deputati – Gianassi è rimasto il tempo necessario per concludere la fase di avviamento del processo della Multiutility, per impostare l’ultima variazione di bilancio 2022 e per concludere gli atti del commercio su suolo pubblico. Adesso, concluse queste attività, abbiamo condiviso l’opportunità di provvedere alla sua sostituzione”.

Gianassi sarà sostituito da Giovanni Bettarini, già assessore nella precedente legislatura e ora capo di gabinetto in Città metropolitana. Il nuovo assessore individuato subentra in tutte le deleghe. “Bettarini è stato 10 anni sindaco a Borgo San Lorenzo, già assessore con varie deleghe in giunta a Firenze e poi ha seguito il lavoro della Città metropolitana come capo di gabinetto, ruolo dal quale si è sospeso nelle scorse ore – ha concluso il sindaco – auguro a Giovanni di portare avanti il lavoro avviato da Federico, con deleghe impegnative e che riguardano una parte fondamentale della vita della nostra città in un momento peraltro difficile legato al costo dell’energia e alla crisi economica. Gli auguro inoltre di lavorare con umiltà, nel rispetto del consiglio e delle opposizioni, ma anche nel solco del buon lavoro svolto dalla maggioranza. Ognuno è fondamentale e il lavoro di squadra è l’unico per arrivare ai risultati migliori”.