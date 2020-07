Firenze – “Grandissimo dispiacere”, è il primo commento del sindaco Dario Nardella dopo l’annuncio di lasciare il Pd del presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci. “solo un anno fa, abbiamo condiviso lo stesso programma e chiesto gli stessi voti con lo stesso simbolo – dice Nardella, a margine dell’evento per le celebrazioni dantesche – detto questo, ognuno è libero di fare le proprie scelte, è troppo presto per fare delle valutazioni politiche, ma non c’è dubbio che il Partito Democratico al suo interno dovrà aprire una discussione su un atto di questo genere”.