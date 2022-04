Prato – Nei locali della scuola bilingue “Ars Genius”di Prato, grazie alla presenza di una palestra all’interno dell’istituto di via delle Fonti nasce, nella città più multietnica d’Italia, la prima squadra di basket italo-cinese. Infatti non sono pochi i giovani cinesi di Prato che amano questo sport ma per svariati motivi, tra cui la pandemia, molti di loro lo praticano nei giardini pratesi. Da qui l’idea di “Ars Genius” di dare il via ad un vero e proprio percorso di allenamento che ha portato a raggruppare quindici ragazzi e ad allestire una vera e propria squadra di pallacanestro.

I giovani hanno fra i dieci e i tredici anni e non manca la presenza femminile con due sorelle. Ad allenare la giovane squadra gli allenatori pratesi: Riccardo Innocenti e Gianluigi Di Sansebastiano, che dopo una prima fase di allenamenti, vorrebbero che la squadra iniziasse a fare delle vere e proprie amichevoli, sfidando le altre pratesi e quelle dell’area metropolitana.

“Sarebbe l’inizio di un percorso per arrivare a quello che è il reale obiettivo della scuola: creare i presupposti per una totale integrazione fra le due comunità – racconta Innocenti. E ha aggiunto: “Ci piacerebbe potere avere in squadra anche dei ragazzi italiani, così da unire le forze, creare una squadra mista ed evitare che in futuro ci possa essere ogni sorta barriera sociale, sportiva e culturale”.

Da settembre Ars Genius inizierà ad allenare anche i bambini più piccoli, contando sulla presenza fra infanzia e primaria di oltre cento iscritti di ogni nazionalità. Qui l’integrazione sarà totale fin dal primo giorno di allenamenti – conclude il responsabile dell’istituto, Paolo Malpaganti: “E in prospettiva sarebbe bello potere iscrivere le squadre a dei veri e propri campionati giovanili. Come scuola ci stiamo impegnando ogni giorno per assicurare una totale integrazione sul territorio: per questo invitiamo tutti i ragazzi pratesi a venire a provare a giocare da noi. Il divertimento è assicurato”.

“Ars Genius” nasce nel 2015 a Prato come associazione culturale con la missione di occuparsi di integrazione, studio, arte, cultura e sport. Nel 2021 è stata fondata una scuola moderna,ed attenta ai bisogni della collettività.