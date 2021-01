Fucecchio – Si apre una nuova era per il turismo e la promozione del territorio a Fucecchio. E’ nata nei locali dell’auditorium La Calamita in Piazza Salvo D’Acquisto, l’associazione Fucecchio Turismo. Vi hanno aderito 29 soci fondatori tra cui strutture ricettive, tour operator, affittacamere e associazioni. A questi in futuro potranno aggiungersi altri soggetti per rendere ancora più rappresentativa e numerosa l’assemblea.

Grande entusiasmo per l’inizio di un’avventura che potrebbe portare benefici agli operatori turistici e a tutte le imprese che operano sul territorio di Fucecchio attraverso la sinergia che l’associazione creerà tra tutti i soggetti che ne faranno parte. Tante sono state le persone che ieri hanno partecipato all’incontro fondativo e che si sono dichiarate interessate a partecipare.

“L’obiettivo – ha spiegato il sindaco Alessio Spinelli aprendo l’assemblea – è proprio quello di fare sistema, di creare cioè un circolo virtuoso che porti gli operatori a beneficiare della presenza degli altri soci e creando quindi un’offerta turistica integrata che comprenda soggiorni, luoghi da visitare, mezzi di trasporto, occasioni di svago. Il nostro territorio offre già tutto questo con agriturismi, affittacamere, società di noleggio mezzi, maneggi, associazioni che organizzano visite guidate e molto altro ma ognuno, fino ad ora, agiva in maniera indipendente senza riuscire a dare al turista quelle opportunità per rimanere a Fucecchio e apprezzare le nostre bellezze paesaggistiche, storiche e culturali.

Luoghi unici da scoprire come il Padule, le Cerbaie con i suoi percorsi naturalistici, la via Francigena e la Romea Strata, il Parco Corsini e il centro storico con il suo fascino medievale. Da oggi c’è uno strumento in più per valorizzare tutto questo. Mi preme chiarire che l’amministrazione comunale farà la propria parte e potrà dare un bel contributo ma le decisioni e le scelte dipenderanno dal consiglio direttivo che è stato nominato ieri sera e dal presidente che verrà eletto la prossima settimana, insieme alle altre cariche societarie. La figura del sindaco e dell’assessore al turismo sono di supporto, non entreranno in alcun modo nelle scelte che il consiglio farà in piena autonomia”.

La prossima settimana l’assemblea si riunirà per nominare il Presidente e il Segretario con funzione di Tesoriere. Ieri sera intanto si è formato il consiglio direttivo che oltre al sindaco Alessio Spinelli e all’assessore al turismo Daniele Cei comprende altri 9 membri. Questi i nomi: Lorenzo Calucci, Rachele Caponi, Cristina Cartura, Lara Cecconi, Alessandro Manetti, Letizia Matteoli, Federico Sgherri, Giulio Wilson, Luciano Zingoni.