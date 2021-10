Firenze – La trasformazione digitale dei modelli industriali necessita di un processo di accelerazione che può e deve arrivare anche dalle idee sviluppate da startup emergenti. Da questa convinzione nasce Italian Lifestyle, un’iniziativa ideata e promossa da Intesa Sanpaolo Innovation Center, Fondazione CR Firenze, Nana Bianca e Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione dell’Università di Firenze.

Il programma, articolato in tre percorsi annuali, consentirà di selezionare complessivamente dalle 15 alle 20 startup che stabiliranno la propria sede a Firenze. Ogni percorso di accelerazione durerà 12 settimane e sarà adeguato alle esigenze dei singoli progetti imprenditoriali, puntando sia sullo sviluppo tecnologico sia sul know-how delle grandi aziende del territorio che affiancheranno le startup più affini al loro settore di appartenenza. Le aziende coinvolte metteranno a disposizione i loro manager per cogliere opportunità di sviluppo di servizi congiunti e nuovi prodotti.

Ogni startup selezionata riceverà da Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione (Fri) un grant di 20mila euro messo a disposizione da Fondazione CR Firenze che potrà essere utilizzato per lo sviluppo dei prodotti e la crescita del team e avrà a disposizione una rete di supporto dedicata, momenti di formazione, servizi digitali, mentorship e workshop sui temi del digitale.

Nell’area aperta al pubblico all’interno di Nana Bianca, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Intesa Sanpaolo Formazione hanno allestito uno spazio dedicato all’incontro con imprese e startup per advisory e formazione sull’Open Innovation, a corollario delle attività dell’acceleratore.

L’application sarà aperta esclusivamente online tra ottobre e dicembre, mentre le 12 settimane del programma di accelerazione si terranno in Nana Bianca presso l’Innovation Center di Fondazione CR Firenze tra febbraio e giugno 2022. Italian Lifestyle punta a rafforzare l’ecosistema dell’innovazione fiorentino, portando nuovi posti di lavoro e attraendo capitali d’investimento. Il programma di accelerazione delle startup si svolgerà all’interno di Nana Bianca presso l’Innovation Center della Fondazione CR Firenze, in Piazza di Cestello, che ha lo scopo di attrarre, formare e supportare le startup innovative nel loro percorso di crescita. Un luogo aperto anche ai cittadini e alle imprese per permettere la diffusione della cultura del digitale.