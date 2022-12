Pontassieve – Il processo di transizione ecologica, di cui ormai è chiara la necessità ed urgenza, passa attraverso molteplici azioni singole e collettive, tra le quali il sempre maggiore utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

La Regione Toscana ha riconosciuto nelle Comunità di Energia Rinnovabili, CER, uno «strumento strategico per la via toscana alla transizione ecologica», una via che può aiutare anche il contrasto della povertà energetica.

“Con un convegno che si è tenuto il 3 novembre scorso la BCC di Pontassieve – ha detto la vice direttore generale Annalisa Bati – ha avviato ufficialmente il percorso che porterà a costituire la Comunità Energetica nella zona che va dalla Valdisieve fino a Firenze con una significativa caratteristica locale.

La Comunità energetica precisa Matteo Spanò, presidente della BCC Pontassieve, ha come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali e quindi persegue un obiettivo coerente con quello dello sviluppo sostenibile del territorio, scritto nell’articolo 2 dello Statuto della banca» «E’ per questo» afferma «che la banca si è attivata per un percorso che porti alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile nel proprio ambito territoriale».

Il progetto, che è stato già presentato ai Sindaci del territorio, si avvale della collaborazione e l’interesse della Federazione Toscana delle BCC e della Regione Toscana, tramite l’Agenzia Regionale Recupero Risorse che ha delega in materia di Comunità Energetiche.

Per coinvolgere la comunità locale sul tema, si è tenuto il convegno del 3 novembre scorso al quale sono intervenuti rappresentanti della Regione Toscana, l’assessora con delega alla Transizione Ecologica Monia Monni, il dott. David Tei e l’Ing. Marangolo, che ci hanno illustrato i temi legati alle energie rinnovabili, le strategie ed i nuovi incentivi regionali.

L’ing. Simone Tartaro dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse ha invece spiegato cosa sono le Comunità Energetiche e perché esse sono strategiche per il percorso di transizione.

Durante la serata è stato proiettato il saluto di Dario Nardella che, per il proprio ruolo di Sindaco della Città Metropolitana di Firenze, ha voluto dare un incoraggiamento a proseguire su questo percorso verso la transizione ecologica ed energetica.

Il Presidente della BCC di Pontassieve Spanò ha infine spiegato che il modello di comunità energetica che si sta costruendo avrà due caratteristiche fondamentali. La prima è il localismo, per dare voce alle esigenze delle singole comunità locali, la seconda è l’attenzione alle categorie deboli e alla solidarietà.

Il sostegno della banca alla clientela e alla comunità locale sulle esigenze legate al percorso di transizione è stato invece ribadito dal Direttore Generale della Bcc, dott. Giovanni Vezzosi, che ha sottolineato come la Comunità Energetica aggiunga valore ed integri gli strumenti che la banca mette a disposizione delle famiglie e delle imprese.

La serata sottolinea Bati – si è conclusa lanciando una fase estremamente importante: la banca ha infatti invitato le famiglie, le imprese e gli enti del territorio ad esprimere la propria manifestazione di interesse tramite una pagina appositamente dedicata del proprio sito (www.bccpontassieve.it) dove è scaricabile anche ol materiale illustrativo.

Risulta importante manifestare il proprio interesse per poter permettere di far nascere la comunità nella propria zona di residenza o di attività. Infatti ogni zona verrà attivata al raggiungimento di un numero minimo di interessati, produttori e semplici consumatori. La manifestazione di interesse non è impegnativa rispetto alla successiva adesione.