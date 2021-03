Prato – In tempi di pandemia dicono che si acuisca l’ingegno. E prendono vita nuove idee e progetti. È questo il caso di una originale start up dal nome POPT SrL, la newco guidata da Marco Wong imprenditore con un passato di manager nelle aziende TIM e Huawei, e attualmente consigliere comunale a Prato.

Affiancato da Stefano Lenzi e Andrea Bongi, ha ideato una nuova piattaforma di “affiancamento all’internazionalizzazione dei territori”,per agevolare l’accesso a nuovi mercati (anche e soprattutto virtuali), agli operatori economici dei territori delle due province di Prato e Pistoia e dell’Alta Toscana in generale. Una vera e propria sfida quella lanciata dalla POPT che ha l’obiettivo di facilitare rapidamente l’accesso ai vari marktplace presenti sulla rete internet, a tutte le realtà economiche comprese quelle di piccole dimensioni. Infatti una delle caratteristiche della newco è che essa potrà agire come intermediaria commerciale proprio per queste tipologie di imprese medio piccole:dalle artigianali, a quelle agricole sino alle manifatturiere del territorio toscano offrendo cosí un accesso privilegiato e uno sbocco versi nuovi mercati e interessanti realtà commerciali, anche in ambito internazionale.

E in attesa che si sblocchino le restrizioni anticovid che limitano gli spostamenti in presenza, POPT si propone di attuare fiere virtuali a cui sarà consentito l’accesso a queste aziende,già penalizzate dalla contrazione dei mercati tradizionali ma anche dalle loro strutture interne troppo poco flessibili per le nuove sfide imposte dall’economia attuale. Una diversa realtà societaria che,nell’intenzione dei suoi creatori, intende dare risposte concrete attivando una serie di canali privilegiati ed operativi con i mercati asiatici e la Cina verso i quali la POPT concentrerà le sue attenzioni.