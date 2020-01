Pisa – Entra nel vivo il progetto “Il Talento all’Opera”. È stata costituita a Pisa una delle prime fondazioni filantropiche del terzo settore, con l’obiettivo di raccogliere risorse per sostenere progetti a favore di giovani studenti e ricercatori, impegnati sulle grandi sfide del pianeta. Dinanzi al notaio Giulia Donadio, ex allieva di Scienze Giuridiche della Scuola Superiore Sant’Anna, in questa prima fase hanno dato vita alla Fondazione “Talento all’Opera”: Toscana Aeroporti, Associazione Unione Industriale Pisana, Acque, List, Sago, Forti Holding. Altri soggetti hanno confermato l’intenzione di aderire in maniera ufficiale al progetto, nelle prossime settimane.

Presidente della fondazione “Il Talento all’Opera” è stata nominata Gina Giani, amministratore delegato di Toscana Aeroporti. Fanno parte del Consiglio di amministrazione, inoltre, Patrizia Alma Pacini, presidente dell’Associazione Unione Industriale Pisana; Giuseppe Sardu, presidente di Acque; Alvise Insalaco; amministratore delegato di List; Giovanni Scanavacca, designato da Sago; Luigi Doveri, amministratore delegato di Forti Holding; Luca Gori, ricercatore della Scuola Superiore Sant’Anna.

“Quella che ha visto la costituzione de ‘Il Talento all’Opera’ è stata una giornata molto importante – sottolinea Sabina Nuti, rettrice della Scuola Superiore Sant’Anna – perché abbiamo contribuito a creare una ‘squadra’ a sostegno del talento e del merito. Riteniamo infatti che, soltanto sulla base di un rapporto di fiducia e di forte collaborazione con il settore privato, sia possibile potenziare la capacità di impatto della nostra istituzione e valorizzarne ancora di più la sua missione pubblica”.

“L’iniziativa di questo primo gruppo di imprese – spiega Gina Giani, neo-presidente della fondazione filantropica – intende indicare un ‘percorso’ di lavoro, aperto a tutti i soggetti, locali, nazionali ed internazionali interessati. Siamo convinti che la responsabilità sociale delle nostre imprese si realizzi attraverso il sostegno ad un progetto così ambizioso, che vede nella Scuola Superiore Sant’Anna uno dei ‘luoghi’ migliori per consentire a giovani di talento di ‘fare la differenza’ sui grandi temi del nostro futuro”.

Foto del Consiglio di amministrazione. Da sinistra: Giuseppe Sardu (Acque), Gina Giani (Toscana Aeroporti), Patrizia Alma Pacini (Associazione Unione Industriale Pisana), Alvise Insalaco (List), Giulia Donadio (notaio), Sabina Nuti (rettrice), Luigi Doveri (Forti Holding), Giovanni Scanavacca (Sago Srl), Luca Gori (Scuola Superiore Sant’Anna).