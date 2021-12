Firenze – Un altro fine settimana ricchissimo di eventi a Montemurlo, per vivere l’atmosfera del Natale, per stare insieme, per fare acquisti, per ridere e riflettere grazie alla magia del teatro che dopo due anni di assenza ritorna ad animare la Sala Banti.

Magnifico il tour dei presepi, veri gioielli d’arte e creatività, sia a Montemurlo che ad Oste. Nell’oratorio del Corpus Domini della Pieve di San Giovanni decollato si può ammirare il grande presepe meccanico, promosso dalla parrocchia e dall’ Associazione Il Borgo della Rocca OdV, e realizzato da dieci volontari dopo tre mesi di intenso lavoro. Il presepe è inserito nella rete regionale “Terre di Presepi” Nella Pieve di San Giovanni Decollato si può ammirare la mostra di presepi artigianali con ben 27 natività inserite in oggetti di uso comune o in scenari insoliti e suggestivi. I presepi della Pieve della Rocca sono visitabili ogni sabato e domenica e durante tutti i giorni festivi dalle ore 15 alle 18. Il giro alla scoperta dei presepi del territorio non può che concludersi a Oste nella chiesa parrocchiale di piazza Amendola, dove si trova il grande presepe artistico, dedicato all’apostolo Giacomo nell’anno Iacopeo. Il presepe di Oste rimarrà visitabile fino al 2 febbraio 2022 tutti i giorni dalle ore 9 alle 19.

Domenica 19 dicembre in piazza della Costituzione dalle ore 8 alle 14 si svolgerà un mercato straordinario degli ambulanti, mentre dalle ore 9 alle 19 nel centro di Montemurlo si svolgerà il mercatino natalizio a cura della Pro Loco Montemurlo. Resterà chiusa la via Montalese dalla rotatoria di via Rosselli fino all’intersezione con via Scarpettini. Tante bancarelle, negozi aperti e l’animazione dei Miles Ties con un divertente concerto itinerante.

In serata alle ore 21,15 al teatro della Sala Banti ( piazza della Libertà) si apre la stagione teatrale 2021-2022 con lo spettacolo fuori abbonamento “Anita” con Anna Marcato e la regia di Rita Pelusio. Prezzo speciale 8 euro. Informazioni e prenotazioni email: salabantiprosa@gmail.com. .Una donna, Anita. Un luogo intimo e per certi versi quasi sacro, il bagno: luogo di riflessioni e colpi di genio, spazio per far nascere le idee e canticchiare canzoni, posto in cui si entra sporchi e si esce vitali e rinnovati. Tra spugne e spazzole che roteano, tra un mambo e un merengue, Anna Marcato nei panni – si fa per dire – di Anita coinvolge il pubblico nel primo musical da bagno in vasca da bagno. Anita, giocolerie da bagno è uno show completo, ricco di monologhi, gags, visual comedy e canzoni comiche.

Tante le iniziative dedicate ai più piccoli come lunedì 20 dicembre ore 16,30 alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” con la lettura animata e laboratorio “Babbo Natale in biblioteca” con una sorpresa per tutti i bambini!.In collaborazione con la Coop la Ginestra.

Prenotazioni telefono 0574 558567. In serata alle ore 21,15 al Centro culturale La Gualchiera (Via del Carbonizzo 9-11) si svolgerà il concerto “Natale in Music” a cura degli allievi ed insegnanti della Filarmonica G.Verdi di Montemurlo. Martedì 21 dicembre, invece, la banda della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo regalerà a tutti i montemurlesi il concerto di Natale nella chiesa parrocchiale di Oste ( piazza Amendola)

Mercoledì 22 dicembre ore 21 al teatro della Sala Banti ( piazza della Libertà) il movimento di cultura teatrale “I Formaggini Guasti” propongono The Late Christmas Show, un divertente spettacolo natalizio; prenotazione obbligatoria al telefono 328 2718519. Sempre per i più piccoli giovedì 23 dicembre alle ore 17 al Centro Culturale La Gualchiera andrà in scena lo spettacolo “La signora Rubafeste”con Laura Belli e Lorenzo Torracchi; prenotazioni telefono 340 2556348 – 338 7403172

INFORMAZIONI: Per gli eventi in spazi chiusi è richiesto il possesso del super green pass (escluso ragazzi con meno di 12 anni), salvo quelli in biblioteca dove è sufficiente il “green pass- base”. Per partecipare agli eventi le prenotazioni sono consigliate scrivendo alla mail:promo.cultura@comune.montemurlo.po.it . Il programma completo degli appuntamenti è consultabile sul sito del Comune di Montemurlo www.comune.montemurlo.po.it e sui canali social dell’amministrazione comunale.