Firenze – Il Prefetto di Firenze Alessandra Guidi si è recata oggi a visitare le sale operative dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, per portare il suo saluto e il suo augurio al personale in vista delle imminenti festività natalizie.

Il Prefetto ha ringraziato le donne e gli uomini dei due Corpi per l’impegno profuso giorno e notte, con professionalità, spirito di servizio e anche sacrificio personale, nel fornire risposte sempre più qualificate e aderenti alle esigenze di sicurezza del territorio e alle istanze dei cittadini. Ha invitato a proseguire nell’azione di contrasto ad ogni forma di criminalità e di illegalità, con particolare riferimento, in questo periodo di emergenza epidemiologica che stiamo attraversando, ai controlli per far rispettare le misure anti-covid.

Il Prefetto, ricevuto nel rispetto delle normative vigenti dovute all’attuale emergenza sanitaria, è stato accolto rispettivamente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri Antonio Petti e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Fabrizio Nieddu.

Nei prossimi giorni il Prefetto Guidi si recherà a salutare e ringraziare il personale delle sale operative della Questura, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale. In programma anche una visita al Carcere di Sollicciano.