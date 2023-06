Firenze – La notizia dell’arrivo del prossimo quartier generale permanente della Multinational Division South (Mnd-S) della Nato alla caserma Predieri di Rovezzano era già rimbalzata qualche tempo fa, sottolineata da un comunicato firmato dalla Rete democratica Fiorentina (ANPI Firenze, Arci Firenze, associazione dei senegalesi Firenze e circondario, Centro sociale evangelico di Firenze, CGIL Firenze, Giuristi Democratici di Firenze, Libera, Libertà e Giustizia Firenze Rete degli studenti medi di Firenze), ma ora sulla questione comincia da alzarsi il coro di voci che chiedono almeno chiarezza, come si legge anche nella nota dei consiglieri comunali di Spc Antonella Bundu e Dmitrij Palagi in cui viene affrontato il tema.

La nota della Rete democratica fiorentina poneva alcune questioni. “Rimaniamo profondamente stupiti che si sia pensato di inserire un comando Nato in un contesto con una forte presenza civile ed abitativa e che lo si sia fatto senza alcuna partecipazione o consultazione della cittadinanza. Continuiamo a sostenere che ci debba essere una netta separazione, anche geografica, dei civili dai militari, soprattutto se la vicinanza con questi ultimi possa comportare un qualsiasi rischio per la cittadinanza. E non lo riteniamo solo noi, visto che questo è uno dei principi sanciti dal Diritto Internazionale Umanitario”.

“Crediamo che le istituzioni cittadine, regionali e nazionali debbano dare maggiori informazioni e risposte ai legittimi dubbi dei cittadini. Sono molte le domande che, in questo momento, rimangono senza risposta: Quale sarà l’impatto che il Mnd-S avrà sul territorio e sul quartiere nella vita quotidiana? Ci sarà un ulteriore militarizzazione della zona? Ci saranno ripercussioni dirette sulla popolazione che vive vicino alla caserma? Qual è la posizione delle istituzioni cittadine e regionali rispetto alla nuova riconfigurazione della caserma Predieri? Qual è stata la partecipazione e coinvolgimento delle istituzioni locali nella determinazione della scelta e nell’architettura dell’operazione? Perché non si è ritenuto opportuno avviare un percorso che vedesse il coinvolgimento della cittadinanza o almeno un momento di approfondimento ed informazione?”.

Un richiesta di chiarezza rilanciata dalla nota dei consiglieri di Spc: “Nel corso di questa consiliatura avevamo già chiesto conto a Palazzo Vecchio di quali fossero le intenzioni relative al comparto militare per il territorio, con particolare riferimento alla dimensione della NATO.

Ci è sempre stato detto che il Comune non ha competenze. Adesso però il silenzio non è davvero più sopportabile. Perché alla Caserma di Rovezzano si annuncia il comando di Divisione Sud delle forze di terra dell’alleanza atlantica. Tante realtà impegnate sul fronte della pace hanno già espresso la loro contrarietà, così come ha fatto la Rete Democratica Fiorentina. Vogliamo garantire il nostro totale impegno, come gruppo consiliare istituzionale e come coalizione politica, al fianco di questa mobilitazione contro le logiche di guerra.

Il momento particolare che stiamo vivendo nel nostro continente dovrebbe convincerci a rinnovare la tradizione della città di pace di cui ci si va vanto continuamente. Ci confronteremo con tutte le soggettività sociali già attive, per capire come agire al meglio dentro il Consiglio comunale”.