Pratovecchio- Stia – A Pratovecchio-Stia (Ar) la mostra fotografica Recording photographs, evento all’interno del festival Naturalmente Pianoforte. La mostra che contiene una selezione di immagini di un progetto fotografico che ritrae cantanti e musicisti sarà visitabile per tutta l’estate in una galleria a cielo aperto. In allegato la mappa.

Recording photographs è un progetto della fotogiornalista Giovanna Focardi Nicita che si è sviluppato nel corso di due anni. Finalizzato a mostrare il lavoro dei musicisti in studio di registrazione costituisce un dietro le quinte poco noto in cui tante emozioni, concentrazione, tensione, ma anche entusiasmo e gioia accompagnano la concretizzazione del processo artistico e creativo.