Firenze – Il covid non stoppa la tradizione ormai consolidata dell’iniziativa di Confesercenti dal significativo titolo: “Agosto io ci sono”, nata ormai quattordici anni fa daConfesercenti Firenze in collaborazione con Comune e Città Metropolitan,a per segnalare gli esercizi commerciali aperti in città durante il mese di agosto. “In questo modo anche quest’anno – dice il Presidente Confesercenti Claudio Bianchi – forniremo un importante servizio ai cittadini che rimarranno nelle nostre città, garantendo una dettagliata informazione sulle attività aperte, con l’obiettivo di garantire, anche nel mese di Agosto, uno shopping “easy”, a portata di mano di famiglie, anziani, soggetti fragili”.

Quest’anno la proposta si arricchisce di una nuova e importante adesione che non appartiene al mondo del commercio ma a quello della solidarietà e dell’assistenza. L’Associazione Tumori Toscana aderisce ad “Agosto io ci sono” con il progetto “Mai soli” per offrire anche per tutto il mese una presenza continua e costante ai malati oncologici e alle loro famiglie che con lo scoppio della pandemia hanno ancora più bisogno di essere protetti e curati a domicilio. Soprattutto in un periodo come quello estivo dove diventa fondamentale la vicinanza di personale medico, infermieristico e dei volontari.

“L’iniziativa che Confesercenti Firenze porta avanti ogni anno per far conoscere quali esercizi commerciali restano aperti in questo agosto ha un valore ancora più particolare – aggiunge l’assessore al commercio Federico Gianassi – perché con le difficoltà del post Covid è fondamentale far conoscere ai cittadini la lista delle attività che garantiscono il loro servizio e mantengono il loro presidio sociale sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare anche l’Associazione Toscana Tumori che partecipa al progetto e che con i suoi volontari assicura anche nel periodo estivo questo importantissimo servizio a favore della nostra comunità”.

La mappa degli esercizi aperti nell’ambito dell’iniziativa “Agosto io ci sono”:

http://www.confesercenti.fi.it//media/adesioni_agosto_io_ci_sono.pdf