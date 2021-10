Pisa – Nel Pisano cappotto del Pd, 4 comuni su 4. Giamila Carli a Santa Luce (Pisa), Alessandro Giari è stato eletto sindaco a Castellina Marittima. A Vecchiano rieletto sindaco il primo cittadino uscente Massimiliano Angori con la lista “Insieme per Vecchiano” che ha incassato il 65,70%. E la singolare (dal punto di vista anagrafico) sfida di Buti vede Arianna Buti vincere con il 67,15% contro Monia Buti (32,85%).

“Come Pd e Centrosinistra ci siamo riusciti perché abbiamo offerto ai cittadini una proposta di governo seria e credibile basata su un mix di certezze di buona amministrazione e rinnovamento. Credo che si tratti di un segnale incoraggiante in vista delle amministrative a Pisa del 2023” così il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo sul voto a Buti, Castellina Marittima, Santa Luce e Vecchiano.

“Mando il mio in bocca al lupo – aggiunge Mazzeo – alle amiche Arianna Buti e Giamila Carli e agli amici Alessandro Giari e Massimiliano Angori che hanno dimostrato coi fatti che quando ci sono candidate e candidati di qualità e radicati nei territori poi i risultati si vedono”.

“Si tratta di un voto che segnala la voglia dei cittadini di avere amministrazioni competenti e capaci”. Dice Mazzeo – E per il centro sinistra indica la realtà di un gruppo dirigente diffuso fra i nostri amministratori locali che dovremmo imparare a valorizzare di più è meglio. C’è un clima positivo che mi lascia ben sperare anche per i prossimi appuntamenti a cominciare dalle elezioni amministrative a Pisa del 2023. Ma dobbiamo mettere da parte correnti e divisioni interne”.