Nel cofano della loro auto avevano abiti firmati che erano stati rubati in precedenza nell’Outlet di Barberino. Per questo due donne sudamericane di ventiquattro e ventisei anni entrambe residenti a Firenze, già note alle forze dell’ordine, sono state denunciate per ricettazione. Per una di loro si è aggiunto anche il deferimento per guida senza patente. Le due sono state notate dai Carabinieri della locale stazione impegnati nell’attività di prevenzione e repressione dei furti in un supermercato. Il loro atteggiamento ha insospettito i militari i quali hanno deciso di approfondire. Così a un controllo dell’automobile sono saltati fuori diversi capi di abbigliamento nuovi di notissime griffe.

Dalle successive verifiche, i Carabinieri hanno scoperto che la loro provenienza illecita, in quanto sottratti poco prima da punti vendita presenti nel vicino centro commerciale. Per questa ragione, entrambe sono state denunciate per ricettazione: gli abiti recuperati sono stati restituiti agli esercenti. La donna più giovane, inoltre, guidava la propria autovettura senza aver mai conseguito la patente. Così, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è stata applicata anche quella del fermo amministrativo per tre mesi del mezzo.