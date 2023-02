Firenze – Pubblichiamo la nota congiunta della Rete democratica di associazioni e comitati fiorentini che condanna gli episodi di violenza di cui si sono resi protagonisti esponenti dell’estrema destra.

Condividiamo lo sdegno per la presenza e la violenza dei gruppi dell’estrema destra fiorentina e le reazioni della società civile vedono le realtà democratiche in prima linea assieme all’associazionismo e alle organizzazioni sociali, politiche e del lavoro.

Le iniziative promosse in città, a cominciare dalla manifestazione organizzata per domani dai collettivi degli studenti, sono la giusta risposta per dire che a Firenze non c’è spazio per chi pratica la cultura della violenza e dell’odio.

I soggetti aderenti alla rete democratica fiorentina sono convinti che la preoccupazione di tutti debba andare ben oltre gli ultimi episodi, comunque gravissimi, perché ciò a cui siamo di fronte è oramai sistemico e non episodico, a Firenze lo è da anni.

Siamo impegnati in un’azione che unisca e che generi iniziative pubbliche, perché non possiamo non constatare come ci sia poca conoscenza degli ambienti del neofascismo e del neonazismo cittadini e come questo impedisca di trovare una giusta misura nelle azioni di lungo periodo.

Rete democratica Fiorentina: ANED Firenze, Anelli Mancanti Firenze, ANPI Firenze, Arci Firenze, Associazione dei senegalesi di Firenze e circondario (A.S.F.C), Azione gay e lesbica Lgbtqia+ community, CGIL Firenze, Centro Sociale Evangelico, CNGEI Firenze, Comitato democrazia costituzionale, Libera Toscana, Libertà e Giustizia Circolo di Firenze, Rete Studenti Medi, UDU Firenze