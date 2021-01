Firenze – Una serie di scatti di Loris Nanni, di Santa Sofia, uno dei maggiori Comuni romagnoli delle Foreste Casentinesi, porta in Toscana immagini da fiaba. La neve nel grande Parco che fa da cerniera e terreno comune fra Romagna e Toscana, trasforma le abetine accudite da secoli in foreste incantate, sfondo perfetto per le favole tradizionali narrate dai Fratelli Grimm.

Foto: Loris Nanni