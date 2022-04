Firenze – Neve prevalentemente sui passi appenninici toscani durante le prime ore della mattinata di oggi, sabato 2 aprile. Nevischio anche a Firenze. Nessuna particolare criticità, per quanto riguarda la rete viaria della Città Metropolitana, che ha attivato il proprio servizio viario, dotato di mezzi spargisale e spalaneve.

Il fenomeno nevoso potrà insistere per l’intera giornata.

Si consiglia a tutti i viaggiatori di fare particolarmente prudenza per la possibile formazione di ghiaccio e di adeguare la velocità e la guida del proprio mezzo alle condizioni meteo e del manto stradale.