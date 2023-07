Saturnia – Sarà Niccolò Falsetti, regista grossetano unico rappresentante del cinema italiano alla Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia 79, l’ospite speciale della 4/a giornata al Saturnia Film Festival, la kermesse itinerante presieduta da Antonella Santarelli con la direzione artistica del regista Alessandro Grande. Sabato 29 luglio alle 21.00 in piazza del Castello a Montemerano l’autore presenterà al pubblico “Margini” (Italia, 2022, 91’), sua fulminante opera d’esordio candidata ai Nastri d’Argento e ai David di Donatello 2023.

Protagonisti sono Michele, Edoardo e Iacopo, tre amici grossetani parte di un gruppo street punk hardcore che vengono chiamati ad aprire il concerto della band americana Defense in tournée europea. A seguito della cancellazione della data, a Michele viene in mente di invitare il celebre gruppo a suonare a Grosseto, nonostante manchino il locale, l’impianto e i soldi per i trasferimenti. L’impresa diventa quindi il centro del film, tra le dinamiche dei ragazzi con le famiglie e le aspettative e i sogni da realizzare. Durante la serata sarà possibile degustare la birra agricola La Grada. Saturnia Film Festival è organizzato da Aradia Productions, con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano, Comune di Semproniano. Main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a segreteriasaturniafilmfestival@gmail.com, info su www.saturniafilmfestival.it).

Ad anticipare il lungometraggio la proiezione di tre corti in concorso. Si parte con “Spring Roll Dreams” (UK, 2022, 9’) della disegnatrice e regista d’animazione dal Vietnam Mai Vu. La protagonista è Linh, madre vietnamita che è riuscita con successo a creare una vita per sé e per il figlio negli Stati Uniti. Una visita del padre, che insiste per preparare un piatto tradizionale vietnamita, costringe Linh a confrontarsi col suo passato, domandandosi come la cultura d’origine si relazioni con la sua nuova vita. Si prosegue con “Split Ends” (Iran, 2022, 14’) del pluripremiato regista Alireza Kazemipour, in cui una ragazza calva e un ragazzo dai capelli lunghi che cercano di risolvere i loro problemi con l’hijab nella sede della Polizia morale di Teheran, alla presenza del distributore Cristiano Anania. Conclusione con “Tre volte alla settimana” (Italia, 2022, 13’), esordio alla regia dell’attore di Gomorra Emanuele Vicorito, con la fotografia di Daniele Ciprì. Le sorelle Berrezzella giocano assiduamente al Lotto, tentando la fortuna tre volte a settimana e alimentando il tutto con scaramanzia e una tecnica antica. Un giorno, nel Vico Scassacocchi, si trovano di fronte alla scena di un tradimento che diventa l’ennesima occasione di tentare la fortuna e cambiare per sempre la loro vita.

Tra gli eventi collaterali, fino al 31 agosto sarà visitabile la mostra SCREENS, esposizione collettiva che riunisce presso il Mastio della Fortezza Orsini a Sorano le opere di 35 artisti tra cui Holaf, Leonardo Crudi, Pep Marchegiani, EPVS, Desiderio, Krayon e Massimo Saverio Ruiu, con la curatela di David Pompili e il patrocinio del Comune di Sorano. Nell’ambito di SCREENS, all’interno della sala cinema della Fortezza Orsini sarà possibile assistere ai 5 cortometraggi della sezione Art Short, dedicati al film d’artista, che saranno visionabili anche presso il Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto (via Vinzaglio 1) durante le giornate del festival e secondo gli orari di apertura del museo.

Immagine: un fotogramma di Margini