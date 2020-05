Firenze – Sarà pubblicato il prossimo 19 maggio il bando per l’iscrizione all’anno scolastico 2020/2021 per i nidi d’infanzia e i servizi educativi 0-3 anni del Comune di Firenze, con alcuni criteri nuovi per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria, criteri stabiliti per meglio rispondere alle nuove esigenze emerse in conseguenza dell’emergenza epidemiologica Covid19.

La delibera dell’assessore all’educazione Sara Funaro è stata approvata martedì in giunta. I nuovi criteri adottati per la formazione della graduatoria, assegnano un punteggio più alto a chi ha avuto difficoltà lavorative mentre non verrà tenuto conto dell’Isee per il punteggio. “In questo periodo di lockdown dovuto all’emergenza COVID-19 sono giunte numerose segnalazioni ai nostri uffici da parte di famiglie che si sono viste in difficoltà a procurarsi l’attestazione Isee – ha spiegato Sara Funaro – e molte sollecitazioni a tenere in considerazione le mutate esigenze lavorative e familiari provocate dall’emergenza coronavirus che in pochissimo tempo ha cambiato, e in certi casi stravolto, le necessità e i bisogni dei genitori. Per evitare una disparità di trattamento fra chi ha già l’Isee e chi invece non può procurarsela, e fra chi ha situazioni lavorative radicalmente cambiate rispetto all’anno scorso, abbiamo deciso di inserire criteri nuovi per la formazione della graduatoria, cercando di dare una risposta equa alle nuove necessità”.

Oltre a non dover presentare l’Isee in fase di iscrizione perché non sarà tenuta in considerazione per la graduatoria (sarà richiesta solo successivamente per il calcolo della retta), quest’anno saranno assegnati anche punteggi più alti a chi ha problemi di lavoro assegnando 2,5 punti (e non più 2 punti) al lavoratore/lavoratrice occasionale che abbia effettuato prestazioni negli ultimi 12 mesi e 2,5 punti ai disoccupati. Viene confermato il punteggio previsto per i lavoratori in cassa integrazione e restano invariati rispetto agli anni precedenti anche tutti gli altri criteri per l’assegnazione dei punteggi, fra cui le priorità riservate ai bambini segnalati dai servizi sociali, ai figli riconosciuti da un solo genitore oppure orfani e ai bambini con problemi.

Le iscrizioni ai nidi d’Infanzia e agli spazi gioco educativi per il prossimo anno scolastico devono essere presentate a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2020 alle ore 24 del 12 giugno 2020 collegandosi al servizio on line del Comune a cui si accede tramite il Portale Educazione del Comune di Firenze, all’indirizzo https://educazione.comune.fi.it/, dove sarà pubblicato anche il bando completo con tutte le informazioni e i requisito richiesti per fare la domanda.

Possono essere iscritti le bambine e i bambini nati dal 01/01/2018 al 31/05/2020 compresi, residenti con almeno un genitore nel Comune di Firenze (o in attesa di residenza). Le famiglie straniere residenti a Firenze, con difficoltà di comprensione della lingua italiana, potranno recarsi allo Sportello Immigrazione, Quartiere 5 – Villa Pallini, Via Baracca 150/p (solo su appuntamento telefonico), dove mediatori linguistico–culturali forniranno l’assistenza necessaria per la compilazione del modulo di iscrizione on line.

Tutte le informazioni e le modalità per fare domanda saranno reperibili al link https://educazione.comune.fi.it/