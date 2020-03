Firenze – Nella lunga e triste lista delle corse ciclistiche rinviate c’è anche la Coppa Toscana Vintage a tappe per cicloamatori e cicloturisti. La partenza era prevista il 28 e 29 marzo a Carmignano di Prato.

Sarebbero seguite le tappe 25-26 aprile a Pelago; 16-17 maggio al Galluzzo di Firenze; 4-5 luglio a Cortona; 22-23 agosto a Marlia di Lucca; 12-13 settembre a San Giovanni Valdarno; 19-20 settembre a Settimello (Sesto Fiorentino).

Pure la Società Sportiva Aquila di Ponte a Ema, periferia di Firenze, il club nel quale debuttò Gino Bartali, ha dovuto rinunciare ad organizzare la corsa per esordienti ed allievi in calendario per domenica 5 aprile a Pontassieve. Ha altre due corse in programma (una in luglio e l’altra in agosto) ed i dirigenti (presidente Francesco Panichi vice presidente Marco Nencetti) confidano di trovare nel calendario di quest’anno le date per organizzarle tutte.

Ora le attenzioni degli esponenti della “squadra di Gino Bartali” società in vita da ben 93 anni, sono puntate tutte sulla guida dei loro giovani corridori. Hanno varato tre formazioni : giovanissimi, esordienti ed allievi.

Le squadre.

GIOVANISSIMI : Andrea Scudieri, Gaddo Giusti, Alberto Brazzini, Giulio Morandi, Drago Giusti, Nicola Luchetti, Cristian Bertin, Mattia Panichi.

ESORDIENTI : Lorenzo Cherici, Diego Ninci, Andrea Degl’Innocenti, Leonardo Calvetti, Leonardo Terzani.

ALLIEVI : Andrea Bertini, Tommaso Catarzi, Giacomo Msi, Mirko Ponzalli.

Le speranze sono tante, la voglia di partire pure. Ma è in atto una tremenda epidemia che al momento annulla tutto.