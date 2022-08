Montignoso (MS) – All’Arena della Versilia ha fatto tappa il nuovo tour dei Nomadi dal nome “Solo esseri umani”. Fino a metà settembre il gruppo, formatosi negli anni ’60, girerà l’Italia. Grande successo per la band più longeva in Italia e prima di loro, al mondo, solo i Rolling Stones: nel 2018 i Nomadi hanno festeggiato i 55 anni di Musica. In scaletta i brani più recenti e i grandi classici: Noi non ci saremo, Dio è morto, Vagabondo.

Foto di Stefano Dalle Luche