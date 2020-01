SUBBIANO – In riferimento alla notizia diffusa in questi giorni attraverso l’emittente televisiva Teletruria e, in seguito, tramite altri organi di stampa, in merito all’ipotesi di truffa subita da uno sceicco del Qatar nell’ambito di una fornitura di trasformatori in resina, interviene con una nota la Tesar S.r.l. di Subbiano.

“Ci teniamo a precisare – dichiara la Direzione dell’azienda ubicata in località Chiaveretto – che pur operando nello stesso settore, la Tesar non è collegabile in alcun modo al fatto in questione, né vanta legami o rapporti di collaborazione con la società aretina imputata”.

