Scandicci – Venerdì 7 ottobre 2022 si è svolto l’evento, “Notte della Moda”, nell’Auditorium dell’Istituto Russell-Newton di Scandicci, un evento a carattere nazionale promosso e in collaborazione tra Confindustria Moda e Rete TAM. La partecipazione di uno dei più importanti istituti scolastici della Toscana è stata accolta con grande interesse dalla rete nazionale TAM composta da istituti tecnici e professionali che operano in vari settori dell’area moda e con entusiasmo dagli studenti del sistema Moda sia del corso diurno che serale.

Durante la serata gli studenti hanno presentato i dodici anni di attività, davanti ad una sala gremita di docenti, studenti e famiglie, con lavori, progetti, idee e manufatti del tessile, abbigliamento e moda.

I progetti di pelletteria, l’indotto privilegiato del Comune di Scandicci, sono stati i primi a essere mostrati. Gli studenti hanno esposto il percorso per la realizzazione di due prototipi di calzature a tema con i quali per ben due anni, il 2017/18 e 2018/2019, il Russell-Newton ha vinto la gara a livello nazionale promossa da Assocalzaturifici, e uno stage presso un calzaturificio presente sul territorio.

Altro progetto degno di nota riguarda la progettazione e la realizzazione di borse solari, realizzate in collaborazione con il CNR e ITS Mita Academy di Scandicci che, attraverso Tra i progetti di rilievo è da citare “Olio di Rosy”, un sapone ecologico ottenuto dall’olio esausto del bar dell’Istituto Russell-Newton, nato durante la lezione di Educazione Civica nelle ore di Chimica Applicata e Nobilitazione dei Materiali per i Prodotti Moda.

Infine il fiore all’occhiello spetta alle Con-divise Fratres, progetto promosso dall’ITS Mita Academy in seguito alla domanda presentata dall’Associazione per la realizzazione di nuove divise e camici per medici e infermieri. Gli studenti dell’Istituto tecnico Russell-Newton hanno incontrato i bambini della scuola d’infanzia e primaria di Lastra a Signa, che avevano ideato dei disegni per le divise, ispirandosi alla donazione del sangue. Dopo aver raccolto i disegni dei bambini, con i relativi patterns, i ragazzi dello sviluppo-prodotto hanno scelto i decori in base alle caratteristiche più idonee da applicare sui relativi prototipi.

L’iniziativa si è conclusa con una sfilata con gli studenti come modelle e modelli che indossavano dei capi di abbigliamento realizzati in questi ultimi anni dai giovani del settore Moda.

La “Notte della Moda” ha evidenziato le capacità degli studenti di elaborare progetti originali in un settore dove tradizione, innovazione e sostenibilità, tema importante per la filiera della moda, si fondono insieme dando vita a delle eccellenze del Made In Italy.