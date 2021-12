Firenze – In occasione del Capodanno, da stasera 31 dicembre alle 20 fino alle 8 di domani, 1 gennaio, sarà straordinariamente attiva la ztl, con il controllo elettronico degli accessi. Ai veicoli dei residenti Ztl dei settori A, B e O sarà consentito il transito contemporaneo anche per le seconde auto il cui numero di targa è riportato sul permesso cartaceo in loro possesso.