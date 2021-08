Firenze – Notte di Ferragosto, verso le 3.30 qualcuno chiama i carabinieri: c’è una donna senzatetto, sola, debole, e in stato confusionale in piazza Indipendenza a Firenze. I militari arrivano e trovano una donna di 55 anni in evidente stato di difficoltà. Così, dopo aver allertato il 118 per verificare le condizioni fisiche della donna, i carabinieri vedono che la donna è anche affamata. Per fortuna a poca distanza c’è un bar ancora aperto, dove vendono arancini. I due militari ne comprano uno e lo danno alla donna: dono particolarmente gradito, dal momento che la signora in difficoltà è di origini sisciliane. Così consumato l’arancino, la donna è salita in ambulanza e condotta per accertamenti all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze.