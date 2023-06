Siena – Come da tradizione, il Museo Archeologico Nazionale di Siena aderisce, anche quest’anno, alle ‘Notti dell’Archeologia’, la rassegna organizzata dalla Regione Toscana per scoprire i tesori custoditi nei musei e nelle aree archeologiche.

Il programma si apre giovedì 6 luglio, alle 16,30 con ‘Scopriamo l’arte romana a Siena: la Vittoria’, una visita gratuita tra i cunicoli del museo archeologico alla ricerca dei reperti romani che sarà aperta ai bambini dai 4 anni in su accompagnati da adulti. La visita durerà un’ora e mezza e sarà seguita da esperienze in laboratorio in cui, con carta, colori e un po’ di fantasia, i bambini potranno immaginare e ricreare le parti mancanti della Vittoria, rilievo romano recentemente presentato.

Lo stesso tipo di percorso sarà ripetuto giovedì 27 luglio. Per entrambe le date è necessaria la prenotazione, che può essere fatta lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 chiamando il numero 0577.534531 o scrivendo all’indirizzo educazione@santamariadellascala.com.

Le Notti dell’Archeologia ogni anno coinvolgono un pubblico di appassionati e curiosi con iniziative che fanno vivere gli spazi museali anche al di fuori del consueto orario di visita. Il programma prosegue infatti con un’apertura straordinaria ad ingresso libero e gratuito del Museo Archeologico Nazionale e della sezione ‘Siena. Racconto della città dalle origini al Medioevo’ nella notte di giovedì 6 luglio, dalle 21 alle 24. Alle 21.15 partirà anche una visita guidata gratuita del Museo Archeologico Nazionale. La serata si svolgerà nello stesso modo e con lo stesso programma anche giovedì 27 luglio, quando però la visita guidata riguarderà il percorso ‘Siena. Racconto della città dalle origini al Medioevo’. Mentre, per chi volesse approfittare delle visite guidate ma alla luce del sole martedì 18 luglio alle 17 sarà possibile essere accompagnati al Museo gratuitamente.