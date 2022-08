Firenze – Brutta avventura, ieri pomeriggio, per una signora novantenne originaria di Roma, che si è ritrovata in difficoltà in via dei Cerretani a Firenze. L’intervento dei vigili urbani, che si sono accorti della donna ch camminava a fatica e che era disorientata, è stato provvidenziale: la signora ha chiesto aiuto agli agenti per tornare in Borgo Pinti, dove alloggia temporaneamente in un istituto di suore per le vacanze di Ferragosto. Così la pattuglia l’ha accompagnata a destinazione e ha verificato che la signora stesse bene. Sia la donna che le suore hanno ringraziato gli agenti per la gentilezza dimostrata.