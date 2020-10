Firenze – Notizie di rilievo, in arrivo da alcune formazioni nostrane del Girone E di Quarta Serie. Parliamo, in particolare, della gara, Sandonato-Scandicci, programmata per la prossima domenica al Comunale Pianigiani di Barberino Tavarnelle. Partita rinviata a mercoledì 21 ottobre prossimo, sempre alle 15, per problematiche relative a Covid 19. Motivo, la presenza di un tesserato della Prima Squadra, dei gialloblù chiantigiani. Del quale, al momento, per riservatezza, non sono state rivelate le generalità. Per lo stesso motivo, rinviata, a data da destinarsi la partita del Campionato Nazionale Juniores. Infine, una notizia di mercato. L’Aquila Montevarchi ha prelevato dal Carpi, via Prato, l’attaccante mancino, ’99, Ibrahim Adamà Diarrassouba. Già a disposizione del Mister rossoblù Roberto Malotti. Utilizzabile dal prossimo incontro di campionato di domenica 11, al Gastone Brilli Peri.