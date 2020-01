Firenze – Il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani ha incontrato l’Associazione “Novoli Bene Comune”, un gruppo di residenti che si sono organizzati e strutturati in associazione allo scopo di rilevare e analizzare alcune criticità che insistono sul loro quartiere e cercare possibili soluzioni o miglioramenti da proporre all’Amministrazione comunale. Hanno infatti così cominciato il loro percorso con l’amministrazione comunale perché intendono con questa collaborare positivamente presentando ai vari soggetti istituzionali competenti le loro idee.

In questo percorso sono stati supportati dall’Unità di Ricerca del Dipartimento di Architettura che ha messo a disposizione le proprie competenze, gli strumenti e le risorse umane per “elaborare progetti che – sostiene il Presidente del Consiglio Luca Milani – posso tranquillamente definire di alta qualità. I tre metaprogetti che ci sono stati consegnati – prosegue il Presidente Milani – hanno preso in considerazione tre luoghi specifici: Il Mercato della Bizzaria, Il sistema Verde, Le strade private ad uso pubblico”.

“Manifesto apprezzamento per il lavoro svolto – conclude il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani – ma, soprattutto, la determinazione, la costanza e l’impegno profuso dai residenti per il miglioramento della vivibilità, per il mantenimento della socialità e delle relazioni interpersonali attraverso la ricerca di luoghi di aggregazione fra le persone”.