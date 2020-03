Firenze – Un convegno sul tema “Edilizia popolare a Novoli”, si terrà venerdì 6 marzo alle 17 presso la sala del Teatro della Chiesa di San Donato in Polverosa,Via Tacchinardi a Firenze. Il convegno, organizzato dalla Unità di Ricerca “PAESAGGIO PATRIMONIO CULTURALE PROGETTO” dell’Università di Firenze e dall’Associazione Novoli Bene Comune, si colloca nell’ambito del ciclo di conferenze dedicate alla storia del quartiere di Novoli a Firenze e tratterà della storia e dei progetti insediativi nell’ambito dell’edilizia pubblica sviluppatasi nel quartiere di Novoli fin dagli anni ’30 con l’allora regia dell’Istituto Case Popolari che poi negli anni recenti ha preso il nome di Casa Spa.

Lo IACP realizzò un importante programma di edilizia popolare a servizio prima del quartiere industriale di Novoli (nelle aree di Via Forlanini, Via B. Dei e Via Carlo del Prete), poi nel suo sviluppo più recente, per le funzioni meramente residenziali (in Viale Guidoni e in Via Torre degli Agli). La qualità di questi interventi è molto diversificata sia negli aspetti estetici e architettonici, sia per la qualità delle opere e della abitabilità

L’ultima iniziativa, si inaugurerà nel giugno 2020, è la realizzazione delle 88 nuove case popolari in via Torre degli Agli, a Novoli, a due passi dal tribunale. Gli alloggi realizzati da Casa Spa, sono in legno ad altissima efficienza energetica e vanno a prendere il posto del vecchio complesso (interamente demolito) realizzato nei primi anni cinquanta e composto da sei vecchi edifici che versavano in condizioni statiche critiche. Il complessivo investimento regionale sulla zona di Torre degli Agli ammonta a 20 milioni. Un intervento importante e altamente innovativo dal punto di vista energetico, perché si tratta di una costruzione in classe A, un perfetto esempio di come si possa avere altissima qualità a costi ragionevoli. Fra gli interventi, Prof.sa Grazia Gobbi Sica, dell’Università di Firenze e Luca Talluri, Presidente di Casa Spa.