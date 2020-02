Firenze – Nozze d’oro, Palazzo Vecchio festeggia 1200 coppie nella ricorrenza di San Valentino. L’invito parte dal sindaco, rivolto alle coppie che hnno raggiunt l’importante traguardo di mezzo secolo di matrimonio, per passare la festa degli innamorati nel salone dei Cinquecento.

Come da tradizione la cerimonia si svolgerà in due turni, uno la mattina alle 10 e uno il pomeriggio alle 16, entrambi alla presenza del sindaco. Gli accompagnatori potranno seguire l’iniziativa in videoconferenza in Sala d’Arme.

Nel corso della cerimonia sarà proiettato un video dei principali eventi avvenuti nel 1970 quando le coppie si sono giurate amore eterno. Gli sposi riceveranno in omaggio una pergamena raffigurante Palazzo Vecchio firmata dal primo cittadino. Inoltre, potranno visitare liberamente il museo, che sarà chiuso al pubblico per l’intera giornata, e potranno salire sulla Torre di Arnolfo.

Nel Salone dei Cinquecento sarà allestito un set fotografico con stampa e consegna immediata delle foto degli innamorati che partecipano all’iniziativa, mentre nel Cortile del Michelozzo, da domani a domenica, ci sarà un’installazione particolare a forma di cuore ispirata alla festa di San Valentino, all’interno della quale sarà possibile scattare foto romantiche.

Il set fotografico e l’installazione posizionata nel cortile sono realizzate a cura dello sponsor fiorentino Stilli Solutions, che propone servizi di allestimento, design e organizzazione di eventi.