Firenze – Nubifragio ancora in corso a Firenze, sebbene ormai lontano dall’acme, che ha provocato la caduta di alcuni alberi, allagamenti con disagi per la circolazione stradale, e, in alcune parti della città, temporanee sospensioni della corrente elettrica. La perturbazione in transito stasera 15 agosto era stata preannunciata dal meteo. Significativa attività di lampi e fulmini.

L’intervento dei vigili urbani si è reso necessario sia per la caduta degli alberi, uno dei quali, in Lungarno Ferrucci, ha colpito un’auto in sosta. Altre piante sono cadute in via Marco Polo e in via Cave di Monteripaldi. Gli agenti dellapolizia municipale hanno anche presidiato alcuni sottopassi critici per quanto riguarda il pericolo di allagamenti.