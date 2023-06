Prato – Il Prato Film Festival – diretto da Romeo Conte e dal condirettore Jacopo Bucciantini – chiude la sua edizione 2023 con numeri da record; sono oltre 1.500 gli studenti che, a rotazione, dal 29 al 31 di maggio hanno assistito alle proiezioni dei cortometraggi presso il Teatro D’Annunzio del Convitto Nazionale “Cicognini“, e ciascuna delle quattro serate che si è svolta presso lo spazio Garibaldi/Milleventi (dal 28 al 31 di maggio) ha registrato il sold out, fino ad esaurimento posti.

Quattro giorni intensi, ricchi di grandi ospiti che hanno incontrato il pubblico di casa: per citarne alcuni, il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, lo scrittore giornalista Antonio Nicaso, i registi Pippo Mezzapesa, Luca Calvani e Francesco Del Grosso, gli attori Lidia Vitale, Francesco Patanè, Giusi Merli, Gianluca Gori, Gigio Morra e Alberto Testone, e i tanti giovani registi, sceneggiatori produttori e attori emergenti che sono stati premiati dal Prato Film Festival, nel corso delle serate condotte dall’attrice Roberta Catarzi e dal critico cinematografico e giornalista Federico Berti.

Un’edizione con tanti momenti memorabili: uno su tutti, quello della serata di apertura, il 28 maggio, che ha visto salire sul palco del Garibaldi/Milleventi il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso, che hanno parlato di legalità, giustizia e lotta alle mafie, in un incontro moderato dal giornalista Arcangelo Badolati, a cui è seguita la proiezione del documentario Illuminando la storia – Trentesimo anniversario dalla strage dei Georgofili, diretto da Romeo Conte e prodotto dal Comune di Firenze e Silfi Smart.

Legalità che è stata al centro anche della terza serata del festival, quella del 30 maggio, con la proiezione del documentario Peso morto, diretto da Francesco del Grosso, che racconta la storia di Angelo Massaro, vittima di un errore giudiziario che lo ha portato a trascorrere ingiustamente ventuno anni in carcere; Massaro, presente alla serata, ha raccontato la sua storia che ha profondamente commosso il pubblico in sala.

Più leggera la serata del 29 maggio, che ha visto la proiezione del film Il cacio con le pere, diretto da Luca Calvani, alla presenza del regista e dei protagonisti Francesco Ciampi, Giusi Merli e Gianluca Gori, che hanno animato con le loro gag la scena del Garibaldi/Milleventi, e la serata finale del festival, il 31 maggio, con la proiezione della commedia Astolfo, di Gianni Di Gregorio, alla presenza dei protagonisti Gigio Morra e Alberto Testone.

Altro momento memorabile di questa edizione quello della mattinata del 30 maggio, presso il Convitto Nazionale “Cicognini”, con la masterclass sul tema sulla sicurezza stradale, a cura dell’Automobile Club Prato, in occasione del suo trentesimo anniversario, in un Teatro D’ Annunzio completamente gremito di studenti. L’ACI Prato, assieme Ruote Classiche Club Prato, ha poi promosso anche una mostra fotografica sulla 1000 Miglia, che si è svolta presso il “Cicognini” e lo spazio Garibaldi/Milleventi.

LE PREMIAZIONI

Il Prato Film Festival è anche, come è nel suo Dna, una manifestazione internazionale che guarda al futuro e promuove i giovani e i nuovi talenti: tantissimi i registi emergenti, da tutto il mondo, che hanno partecipato con i loro cortometraggi alla Selezione Ufficiale della manifestazione cinematografica ( in gara trentasei corti, selezionati tra gli oltre tremila arrivati), con opere intense dedicate a temi come la legalità, l’ambiente, la commedia e i diritti umani, che hanno lasciato il segno.

Il premio per il miglior cortometraggio della sezione Animazione, votato dagli studenti stessi del Convitto “Cicognini”, è andato a Caramelle di Matteo Panebarco.

Per la sezione Dramma, Fradi miu di Simone Contu vince come miglior cortometraggio, mentre il premio per la regia va a Edoardo Smerilli per Figlie delle stelle, corto che si aggiudica anche il premio per la migliore attrice della sezione Dramma grazie all’interpretazione di Rebecca Liberati; premio speciale della giuria per la sezione Dramma a Don’t be cruel di Andrej Chinappi.

Il riconoscimento come miglior cortometraggio della sezione Children World è stato assegnato ad Arianna Massimi, per il suo Stati d’infanzia – Viaggio nel paese che cresce, ex aequo con Super Jesus, di Vito Palumbo.

Miglior cortometraggio della sezione Diritti Umani è invece Donde los niños no sueñan, di Stefano Sbrulli.

Nella sezione Commedia en plein per An Irish Goodbye, di Tom Berkeley e Ross White, che vince il premio come miglior corto e miglior regia, mentre Seamus O’Hara e James Martin, protagonisti del corto, vincono il premio come migliori attori ex aequo; Claudia Crisafio, interprete di Un animale quasi domestico, di Massimiliano Franciosa, vince il premio come migliore attrice per la sezione Commedia, ex aequo con Rosario Pardo, per la sua interpretazione in El cacharrico di Oscar Toribio Carbayo.

Il premio speciale Mario Monicelli della giuria per la sezione Commedia viene assegnato a Old tricks di Edoardo Pasquini e Viktor Ivanov; Edoardo Pasquini vince anche l’altro riconoscimento speciale del Prato Film Festival, il Premio Piero De Bernardi, che viene assegnato ogni anno alla migliore sceneggiatura.

Quest’anno al Prato Film Festival fa il suo esordio il premio speciale intitolato all’attore Ivano Marescotti, recentemente scomparso, che premia i migliori attori: è stato assegnato a Gigio Morra e Alberto Testone, per la loro interpretazione in Astolfo, di Gianni Di Gregorio, al giovanissimo Giorgio Ricci, protagonista di Don’t be cruel, di Andrej Chinappi, ad Antonio Bannò, interprete di Subtitles, di David Barbieri, a Francesco Patanè, per la sua interpretazione nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, e a Gianluca Gori, protagonista di Il cacio con le pere, di Luca Calvani. Un premio postumo alla carriera, ritirato dalla moglie Erika Leonelli, presente al festival, è stato assegnato allo stesso Ivano Marescotti.

Bis di premi anche per il documentario Peso Morto, che si aggiudica il riconoscimento per la miglior regia (andato a Francesco Del Grosso), e quello per la direzione della fotografia (assegnato e Matteo Bresci e Francesco Casunati).

Tra gli altri premi, il Premio PFF Viggo, main sponsor del festival, è andato a Luca Calvani per la regia del film Il cacio con le pere, e a Francesco Ciampi per la sua interpretazione, premiati dal patron di Viggo Ionut Marin e dallo stilista di Viggo Catalin Botezatu, il Premio PFF ACI 30º Anniversario è andato a Pippo Mezzapesa per la regia del film Ti mangio il cuore, il Premio PFF Città di Prato a Daniele ed Emiliano Caselli (ZoWorking) per il prezioso contributo alla XI Edizione del Prato Film Festival 2023, il Premio PFF Corte di Caterina a Giusi Merli, interprete di Il cacio con le pere, e il Premio PFF Cassetti Gioielli a Lidia Vitale, per la sua interpretazione nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa.