Arezzo – Record di medaglie per la Chimera Nuoto ai Campionati Italiani Giovanili di Roma. La società aretina ha partecipato alle finali nazionali con ben otto atleti che hanno vissuto le emozioni di confrontarsi nelle diverse categorie con i migliori coetanei di tutta la penisola e che hanno archiviato la manifestazione con due argenti, tre bronzi e tanti positivi piazzamenti. Le cinque medaglie complessive configurano uno dei migliori risultati raggiunti dalla Chimera Nuoto in una singola edizione dei Campionati Italiani Giovanili, andando a testimoniare l’ottimo livello della preparazione condotta nelle vasche del palazzetto del nuoto di Arezzo dallo staff tecnico coordinato dal direttore sportivo Marco Magara che ha fatto affidamento sui tecnici Marco Licastro, Adriano Pacifici e Mattia Esposito, con il sostegno dei preparatori atletici Matteo Cetarini e Luca Ricciarini.

Tra i protagonisti della gara è rientrato Gabriele Mealli (foto) del 2007 che, tra i Ragazzi, ha conquistato l’argento nei 400 stile libero con 3’59”76 minuti e il bronzo nei 200 stile libero con 1’52”66 minuti, dando seguito ai quattro ori conquistati all’ultimo Campionato Regionale Giovanile Estivo e confermandosi tra i più promettenti nuotatori del panorama tricolore. In quest’ottica, la stagione del nuotatore aretino era stata impreziosita dalla prima convocazione in nazionale italiana per competere alla Coppa Comen in Grecia dove era riuscito a festeggiare due argenti nelle staffette. Una doppia medaglia ai Campionati Italiani Giovanili è stata centrata anche da Matteo Vasarri del 2004 che si è piazzato terzo nei 200 misti con 2’03”53 minuti e nei 400 misti con 4’27”55 minuti tra i Cadetti, poi la grande gioia del podio è stata vissuta anche da Gabriele Gambini del 2005 che ha chiuso al secondo posto nei 200 stile libero tra gli Juniores con l’ottimo tempo di 1’50”33 minuti.

Un piazzamento particolarmente positivo è arrivato anche nella staffetta 4×200 stile libero della categoria Juniores dove la squadra della Chimera Nuoto ha raggiunto il sesto posto con Gambini, Mealli, Fabio Ferrari e Matteo Lucci. La manifestazione di Roma ha visto scendere in vasca e registrare miglioramenti anche Gaia Burzi del 2007 nei 50 stile libero, 200 stile libero, 200 misti e 400 misti, Sofia Donati del 2007 nei 100 dorso, Fabio Ferrari del 2006 nei 200 delfino e Tommaso Senesi del 2008 nei 50 stile libero, 100 stile libero, 100 dorso e 100 delfino. «Cinque medaglie in una sola edizione dei Campionati Italiani Giovanili sono un traguardo di particolare prestigio – commenta Marco Magara, direttore sportivo e presidente della Chimera Nuoto, – con ben tre atleti che sono stati capaci di salire sul podio e di competere ai massimi livelli delle rispettive categorie. Da oltre quindici anni, inoltre, stiamo festeggiando con continuità medaglie tricolori a dimostrazione di una scuola nuoto capace di rinnovarsi e di mantenere sempre eccellenza nei risultati, come dimostra anche la numerosa squadra di otto atleti che sono riusciti a centrare i pass nelle diverse specialità delle finali nazionali».